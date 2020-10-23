ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı
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ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

23.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:56
ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

NEW Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı.

NEW Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi.

NASA ise Rubins'in "Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini" yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı.

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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