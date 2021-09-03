ABD'li askerlerin Afganistan'ı terk etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

ABD askerlerinin Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nı terk etmeden hemen önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.

ABD askerlerinin Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nı terk etmeden hemen önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Afganistan'da Michael Markland kullanıcı isimli Amerikalı askerin kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, ABD'li askerler ile havalimanına girmek isteyen siviller arasında arbede çıktığı, askerlerin sivillerin üzerlerine sis ve gaz bombası attığı ve aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları görülüyor.

Yaşanan arbedede yaralanan bir sivilin, ABD askerleri tarafından sedye yerine metal merdivene konularak taşınması görüntülerde yer alıyor.

Videoda, askerlerin boş zamanlarında grafiti yaparak, müzik dinleyerek, bisiklet sürerek kendi aralarında eğlendiği görüldü.

Kask kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yine bir askerin, askeri ve sivil araçları tahrip etmesi ve bina kapılarının yangın tüpüyle kırılmaya çalışılması yer alıyor.

ABD'li askerlerin kullandıkları klozetlerin ağzına kadar çöp ile dolu olması görüntüler arasında yer alıyor.

ABD'deki 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden Amerikan ordusu, son askerlerini Taliban'la yaptığı anlaşma ve koordinasyonla 30 Ağustos'ta çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer