Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek (2)

10.09.2019 15:26

TEMASLAR TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek" denildi.

Kaynak: DHA