ABD'li askeri doktor komutanını savundu: Yaralı IŞİD militanını ben boğarak öldürdüm

Irak'ta yaralı bir IŞİD üyesini öldürmekle suçlanan Özel Operasyonlar Komutanın Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davasında şahit olarak dinlenen Corey Scott, militanı kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Irak'ta "sivillere rastgele ateş açmak ve yaralı bir militanı öldürmekle" suçlanan Özel Operasyonlar Komutanı Edward Gallagher'ın duruşması, askeri doktor Corey Scott'ın verdiği ifadeyle mahkeme salonunda şoka neden oldu. Ceza almama şartıyla Irak'ta yaşananları anlatan Scott, hava saldırısı sonrası yaralı militanın askeri üsse getirildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle