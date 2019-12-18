ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti
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ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) arkeologlar, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda kraliyet ailesine ait 3 bin 500 yıllık 2 anıt mezar keşfetti.

18.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:42
ABD'li arkeologlar Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar keşfetti

'nden (ABD) arkeologlar, 'ın Mora Yarımadası'nda kraliyet ailesine ait 3 bin 500 yıllık 2 anıt mezar keşfetti.


Yunanistan salı günü, anıt mezarların Miken Uygarlığı dönemine ait tarihi saray yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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