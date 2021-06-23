Son dakika haber | ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'da kaldığı hapishanede ölü bulundu
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Son dakika haber | ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'da kaldığı hapishanede ölü bulundu

Son dakika haber | ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'da kaldığı hapishanede ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberine göre ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'nın Barselona kentinde kaldığı hapishanede hücresinde asılı halde bulundu.

ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'nın Barselona kentinde kaldığı hapishanede hücresinde asılı halde bulundu.

ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, geçtiğimiz sene Ekim'de hakkındaki vergi kaçırma suçlaması ile İspanya'nın Barselona kentinde tutuklanmıştı. İspanyol mahkemesinin McAfee'nin ABD'ye iadesine karar vermesinden birkaç saat sonra 75 yaşındaki McAfee Brians 2 Cezaevi'ndeki hücresinde asılı halde bulundu.

Katalonya Adalet Bakanlığı, cezaevi sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen McAfee'nin hayatını kaybettiğin açıkladı. McAfee'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Tartışmalı bir isim olan McAfee, ilk ticari antivirüs yazılımını piyasaya sürerek, multi-milyar dolarlık bir endüstrinin kıvılcımlanmasına yardımcı olmuştu. - MADRİD

Son dakika haber | ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'da kaldığı hapishanede ölü bulundu
Son dakika haber | ABD'li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'da kaldığı hapishanede ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
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