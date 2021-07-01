ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak
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ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak

ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en zengin iş adamlarından Jeff Bezos'un girişimi olan Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracına onur konuğu olarak ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk davet edildi.

Dünyanın en zengin iş adamlarından Jeff Bezos'un girişimi olan Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracına onur konuğu olarak ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk davet edildi.

ABD'li kadın pilot Wally Funk, dünyanın en zengin işadamlarından biri olarak tanınan Jeff Bezos tarafından kurulan havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracına onur konuğu olarak davet edildi. Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracı New Shepard'ın 20 Temmuz tarihinde uzaya uçacağı bilinirken, 82 yaşındaki Funk uzaya giden en yaşlı insan olacak. Uzay aracında Funk ile birlikte Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos'un da olacağı biliniyor.

New Shepard uzay aracının 20 Temmuz'da Batı Teksas'taki bir çölden fırlatılacağı ve uçuşun yaklaşık 10 dakika süreceği biliniyor.

Funk, Merkür 13 adıyla da bilinen, 1960'larda kadın pilotları astronotluk için test eden bir proje olan Woman in Space Programının en genç mezunu olmuştu. Walley, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) ilk kadın müfettişi olarak görev yapmıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak
ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak
ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk, Jeff Bezos ile uzaya uçacak
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