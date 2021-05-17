ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı
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ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı

ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de 'ateşkes' çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de 28 Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

ABD'de 28 Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat Senatör, Filistin ve İsrail'de son dönemde artan gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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