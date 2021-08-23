ABD, Kuzey Kore'yi nükleer müzakerelere dönmeye çağırdı
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ABD, Kuzey Kore'yi nükleer müzakerelere dönmeye çağırdı

ABD, Kuzey Kore'yi nükleer müzakerelere dönmeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore ile "her yerde ve her zaman" görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore ile "her yerde ve her zaman" görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Güney Koreli yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Seul'e giden Sung Kim, Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelere dönmesi gerektiğini belirtti.

Kim, ABD ile Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatların rutin ve savunma amaçlı olduğunu ifade ederek, Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca" tutumlarının olmadığını vurguladı.

Bunun yanı sıra Kim, müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Kuzey Koreli meslektaşları ile "her zaman ve her yerde" görüşmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Güney Kore ile ABD'nin 1 hafta önce başlayan ortak askeri tatbikatlarının 26 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kuzey Kore tatbikatların Koreler arasında iyi ilişki umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuş, tatbikatlara karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı almıştı.

Öte yandan iki ülke arasında 1 yılı aşkın süredir kapalı olan iletişim kanallarının 27 Temmuz'da yeniden açılması iyi ilişkiler kurma umudunu artırmıştı.

Kuzey Kore 23 Haziran'da ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceğini açıklamıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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