ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı
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ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çarşamba günü toplantıya çağırdı

10.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:16
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemeleri için BMGK'yi toplantıya çağırdı

ABD, 'nin füze denemelerini görüşmek üzere 'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.


BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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