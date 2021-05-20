ABD, Kuzey Akım 2 projesinde Almanya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Kuzey Akım 2 projesinde Almanya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçti

ABD, Kuzey Akım 2 projesinde Almanya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya ile Avrupa arasındaki Kuzey Akım 2 (Nord Stream) doğal gaz boru hattını inşa eden Alman şirkete yönelik yaptırımlardan vazgeçti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya ile Avrupa arasındaki Kuzey Akım 2 (Nord Stream) doğal gaz boru hattını inşa eden Alman şirkete yönelik yaptırımlardan vazgeçti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 (Nord Stream) projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya'yı muaf tuttu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu raporda yer alan karara göre boru hattı projesini inşa eden Nord Stream 2 AP şirketinin CEO'su ve eski bir Doğu Almanya istihbarat subayı olan Matthias Warnig hakkındaki yaptırım kararından vazgeçildi. Söz konusu kararın ABD'nin ulusal çıkarına olduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Kuzey Akım 2'nin inşasında yer alan 4 Rus gemisine yaptırımlar uygulandığını belirtti. Ancak ABD yönetimi, bu durumun boru hattı projesini durdurmak için yeterli olmayacağı yönünde eleştiriliyor.

Öte yandan Baltık Denizinden Avrupa'ya gaz iletecek projenin yüzde 95'i tamamlandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisine yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisine yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Sergey Lavrov Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Ben Affleck Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Kuzey Akım 2 projesinde Almanya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 11:17:17. #1.13#

title