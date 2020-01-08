ABD, Kuveyt'teki üstten çekiliyor

08.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:21

Kuveyt, ABD'nin Camp Arifjan üssünden askerlerini 3 gün içinde çekeceğini açıkladı.



Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'den mektup aldığını ve 3 gün içerisinde Camp Arifjan üssünden ABD askerlerinin çekileceğini belirtti. Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveytli bakan, mektupta ABD askerlerinin 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini aktardı. ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi. - KUVEYT

Kaynak: İHA