ABD, Kuveyt'teki üstten çekiliyor

08.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:20

Kuveyt, ABD'nin Camp Arifjan üssünden askerlerini 3 gün içinde çekeceğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'den mektup aldığını ve 3 gün içerisinde Camp Arifjan üssünden ABD askerlerinin çekileceğini belirtti. Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveytli bakan, mektupta ABD askerlerinin 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini aktardı. ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA