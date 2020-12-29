ABD küçük dronların sokaklarda gece uçuşuna izin verecek
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ABD küçük dronların sokaklarda gece uçuşuna izin verecek

29.12.2020 02:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 02:30
ABD küçük dronların sokaklarda gece uçuşuna izin verecek

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük boyutlu dronların sokaklarda gece uçabilmesi için izin çıkaracaklarını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük boyutlu dronların sokaklarda gece uçabilmesi için izin çıkaracaklarını duyurdu.

FAA'den yapılan yazılı açıklamada, küçük boyutlu dronların gece vakti uçması için izin çıkarılacağı bildirildi.

Kararın ocak ayından sonra 60 gün içerisinde uygulamaya geçeceğini belirten FAA, güvenlik sorunları konusundaki endişeyi gidermek için de dronlara uzaktan erişim kimliği teknolojisi şartı koyacaklarını kaydetti.

FAA'in bu kararının ticari teslimatlar için drone kullanımında büyük bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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