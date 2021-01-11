ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" yeniden ekledi
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ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" yeniden ekledi

11.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:56
ABD, Küba'yı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, selefi Barack Obama'nın ilişkileri normalleştirme sürecinde "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkardığı Küba'ya karşı giderayak bir adım attı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği için Küba'yı Teröre Destek Veren Ülke olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin başından itibaren Küba'nın halka karşı muamelesi ve Venezuela başta olmak üzere Amerika kıtasındaki faaliyetlerine yönelik adımlar attığını hatırlatan Pompeo, "Bu adımla bir kez daha Küba hükümetinden hesap soruyor ve onlara açık bir mesaj veriyoruz: Castro rejimi, uluslararası terörizme verdiği desteği kesmeli ve ABD adaletini akamete uğratmaktan vazgeçmeli." dedi.

Küba'nın on yıllardır başta ABD olmak üzere, birçok ülkenin yargısından kaçan suçlulara ev sahipliği yaptığını savunan Pompeo, "Bugünkü tanımlama, Küba ile belirli alanlarda ticaret yapan ülkelere ve kişilere karşı cezai işlemler uygulamak suretiyle Küba'yı yaptırıma maruz bırakıyor; ABD'nin (Küba'ya yönelik) dış yardımlarına kısıtlama, (Küba ve ilişkili ülke ve kuruluşlara) savunma ihracat ve satışlarına yasak getiriyor ve ikili kullanım mallarına yönelik bazı ihracat kısıtlamaları getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Eski Başkan Obama 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

ABD yönetiminin Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, yaklaşık yarım asır önce kesintiye uğrayan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi amacıyla başlatılan süreçte o dönemde atılmış en önemli adım olmuştu.

Sudan'ın geçen haftalarda çıkartıldığı, teröre destek veren ülkeler listesinde İran, Küba, Kuzey Kore ve Suriye bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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