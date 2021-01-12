ABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı
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BBC

ABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı

12.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:30
ABD Küba'yı tekrar

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın ABD'den kaçan suçluların yanı sıra Kolombiyalı isyancı liderleri barındırdığını öne sürerek "uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağlama" nedeniyle kara listeye alındığını söyledi.

Trump'ın görevden ayrılmasına dokuz gün kala alınan bu karar ABD'nin yeni başkanı olacak Joe Biden yönetimi için zorluk yaratabilir.

Küba'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiğini de vurgulan Pompeo, Maduro'nun "küresel teröristlerin ülkesinde yaşaması için uygun bir ortam" yarattığını söyledi.

Pompeo açıklamasında, "Küba hükümetini tekrar yaptıkları için sorumlu tutarak açık bir mesaj gönderiyoruz: Castro rejimi küresel terörizme destek vermeyi ve ABD adaletine zarar vermeyi sona erdirmelidir" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararını kınadıklarını açıkladı.

Bu adımı 'utanmaz ve ikiyüzlü' olarak tanımlayan Rodriguez, "Bu siyasi fırsatçılık gerçekten de terörizmin açtığı yaralardan ötürü endişeli olan herkes ve tüm terörizm kurbanları tarafından fark edilmiştir" dedi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Küba'nın "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarıldığını 2015 yılında açıklamıştı.

Obama, ABD Kongresi'ne gönderdiği mesajda Küba hükümetinin küresel terörizme uzun zamandır destek vermediğini ve gelecekte de desteklemeyeceğini garanti ettiğini belirtmişti.

ABD'nin bu kararı, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolundaki en büyük adımlardan olmuştu.

1982 yılında listeye girmişti

Küba, ETA'ya bağlı Bask ayrılıkçılarına ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) isyancılarına kapılarını açtığı gerekçesiyle 1982 yılında "terör listesine" dahil edilmişti.

Trump'ın göreve geldiğinden beri Küba'ya yönelik sert bir politika izlemesi, Florida'da yaşayan Küba göçmeni seçmenler arasında popüler olmasını sağlamıştı.

Trump, Küba'ya ulaşımı zorlaştırmış, Venezuela petrolünün Küba'ya satılmasına yönelik yaptırımları devreye sokmuştu.

Biden bu politikaları geriye çevireceğini açıklamıştı.

Trump'ın bu hamlesi, Biden için işleri zorlaştırabilir.

Listede olan diğer ülkeler Suriye, İran, Kuzey Kore.

BBC
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