ABD-Küba ‘sonik saldırı' krizi: Diplomatların beyin tomografisinde 'somut farklılıklar' saptandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Havana Büyükelçiliğinde görevli diplomatlarına yönelik gizemli sonik saldırı iddialarında önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıya maruz kaldığı iddia edilen 40 diplomata yapılan beyin tomografisinde uzmanlar 'somut farklılıklar' saptadıklarını açıkladı.

Amerika Tıp Derneği Dergisi'nde yayınlanan araştırmada görev alan radyoloji profesörü Ragini Verma hastaların MR'larının bu insanlara "birşeyler olduğunu gösterdiğini" belirtti. Profesör Verma, "Tüm söyleyebileceğim bulunması gereken bir gerçek olduğu. Ne olduysa önceden varolan bir nedenden kaynaklanmadı". dedi. Euronews.com'da Görüntüle