ABD, Küba'daki protestoların ardından bazı yetkilileri yaptırım listesine aldı
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BBC

ABD, Küba'daki protestoların ardından bazı yetkilileri yaptırım listesine aldı

ABD, Küba'daki protestoların ardından bazı yetkilileri yaptırım listesine aldı
BBC - Haberler | Dünya

ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı göstericilere yönelik insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bazı Kübalı yetkililere yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı göstericilere yönelik insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bazı Kübalı yetkilileri yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu adımı, Küba kökenli Amerikalıların ve bazı siyasetçilerin baskısı ardından geldi.

Perşembe günü açıklanan yeni yaptırımlar, Küba Savunma Bakanı General Alvaro Lopez Miera ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetler birimini hedef alıyor.

Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu daha başlangıç. ABD, Küba halkına yönelik baskılardan sorumlu bireylere yaptırım uygulamaya devam edecek" dedi.

ABD ayrıca Küba'da internete erişimin sürekli kılınması üzerinde çalışıyor.

Küba'da 11 Temmuz'da başlayan gösteriler on yıllar sonra yapılan en büyük protesto oldu. Yüzlerce kişinin tutuklandığı, en az bir göstericinin öldüğü bildirildi.

Göstericiler ülkedeki gıda ve ilaç sıkıntısı, zamlar, hükümetin Covid salgınına karşı yeterince mücadele edememesi, ekonominin çökmesi gibi konulara ilişkin öfkelerini dile getirmişti.

Küba yönetimi ise protestolardan ve ülkedeki sorunlardan ABD'yi ve onun uyguladığı ekonomik yaptırımları sorumlu tutmuştu.

Protestoların ardından hükümet, ithal ürünlerdeki bazı kısıtlamaları gevşetti ve yurtdışından ülkeye gidenlerin yanlarında getirdikleri gıda, ilaç ve bazı diğer temel ihtiyaç maddelerinden alınan gümrük vergisi geçici olarak kaldırıldı.

ABD yönetimi, Küba halkının hakları için mücadelesini desteklediğini ifade etmişti.

Başkanlık kampanyası sırasında Biden, eski başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik katı seyahat ve ekonomi politikalarını kaldıracağını ifade etmişti.

ABD'nin uzun yıllar Küba'ya karşı askıya aldığı diplomatik ilişkileri eski başkan Barack Obama 2015'te yeniden başlattı.

Beyaz Saray, Biden'ın, Küba halkını desteklemek amacıyla Havana'daki elçiliğinde personel sayısını artırabileceğini vurguladı. Ayrıca ülke dışında yaşayan Kübalıların hükümet denetimindeki bankaları kullanmadan Küba'ya para göndermesini kolaylaştırıcı yöntemleri belirlemek üzere Beyaz Saray bünyesinde bir grup oluşturdu.

ABD'nin Florida eyaletinde yoğunlaşan ve 2020 seçimlerinde Trump'ı destekleyen Küba kökenli Amerikalılar son dönemlerde Biden'ı Küba'daki protestoculara yeterince destek vermemekle eleştiriyordu.

ABD, Küba'daki protestoların ardından bazı yetkilileri yaptırım listesine aldı
BBC
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