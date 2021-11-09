ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi.
ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi. Aşılarını tamamlamış yolcular, yasağın kalkmasıyla birlikte New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda yakınlarıyla bir araya geldi.