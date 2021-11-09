ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı - Haberler
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ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi.

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi. Aşılarını tamamlamış yolcular, yasağın kalkmasıyla birlikte New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda yakınlarıyla bir araya geldi.

ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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