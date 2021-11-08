ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
ABD, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi.

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi.

ABD, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında aşılarını tamamlamış yolcuları kabul etmeye başlayarak eski Başkan Donald Trump yönetimine kadar uzanan Kovid-19 kısıtlamalarına son verdi.

Yeni uygulamaya göre, ABD'ye girmek isteyen yolcuların aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu almaları gerekiyor. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden Kovid-19 testi istenmeyecek.

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ve diğer bölgelerden uçuşların artması bekleniyor. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium'a göre, ABD ve İngiltere arasındaki uçuşlar geçen aya göre yüzde 21 arttı.

Yeni düzenlemenin salgından önce kara yoluyla giriş çıkışların yoğun olduğu Kanada ve Meksika sınırlarında büyük hareketliliğe neden olacağı ifade edildi.

Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

 Meksika'da freni arızalanan kamyonun araçlara çarpması sonucu 19 kişi öldü

Meksika'da freni arızalanan kamyonun araçlara çarpması sonucu 19 kişi öldü

 Libya hükûmeti Dışişleri Bakanı Menguş'un görevine devam edeceğini açıkladı

Libya hükûmeti Dışişleri Bakanı Menguş'un görevine devam edeceğini açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title