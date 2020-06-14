ABD, Kovid-19 nedeniyle 80 vatandaşını Sudan'dan tahliye etti
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ABD, Kovid-19 nedeniyle 80 vatandaşını Sudan'dan tahliye etti

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı Sudan'dan 80 vatandaşını tahliye etti.

ABD, Kovid-19 nedeniyle 80 vatandaşını Sudan'dan tahliye etti
14.06.2020 03:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 03:09

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı Sudan'dan 80 vatandaşını tahliye etti.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Hartum Büyükelçiliği personelimiz, 80 ABD vatandaşı ve ailelerinin ülkeye dönüşüne yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Afrika'da virüsün en çok yayıldığı Sudan'da vaka sayısı 7 bini aştı, 447 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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