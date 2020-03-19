ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Mike Pence, Güncel

ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin farkındalığını artırmaya odaklandı.

19.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:42
ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin farkındalığını artırmaya odaklandı.

Beyaz Saray'da kurulan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğini yaptığı Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan doktorlar, özellikle 1980'lerde ve 1990'lı yılların başlarında doğan gençlerin ilgi gösterdiği yayın organlarında konuya ilişkin farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Daha önce AIDS salgınında da görev yapan ve Beyaz Saray'daki görev gücünün üyesi olan 79 yaşındaki Anthony Fauci, katıldığı bir podcast yayınında gençlere seslendi. Gençlerin yaşlı nüfusu Kovid-19'dan korumak için kritik bir faktör olduğunu belirten Fauci, bu kesimi diğer insanlarla mümkün olduğunca az temas kurmaya çağırdı.

Fauci, "Savunmasız insanları virüsten korumak için gençlere ihtiyacımız var. Gençler virüs kaptığında çoğu zaman az semptom gösteriyor ya da hiç göstermiyor ve virüsü toplumda yaymaya devam ediyor. Gençler, bu salgını kontrol altına alma planının aktif bir parçası. Bu mücadele siz olmadan başarıya ulaşamaz." dedi.

"Gençler daha çok sosyal temasta bulunuyor"

Beyaz Saray Görev Gücünde yer alan bir diğer doktor Deborah Birx de yaptığı açıklamada, "Neden gençlere odaklandığımızı soracak olursanız, bu gruptaki kişiler daha çok sosyal temasta bulunuyor. Virüse yakalanınca da daha az semptom gösterdikleri için virüsü yayıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de iki genç kızı olduğunu belirten Birx, "Kendi kızlarıma söylediğimi sizlere de söyleyeceğim; gençler, bu virüsü durdurmakta en önemli grup." dedi.

Birx, dün Beyaz Saray'daki açıklamasında, "Fransa ve İtalya'dan, bazı genç yaştaki hastaların durumlarının ağırlaştığına dair endişe verici haberler geliyor." uyarısında bulunmuştu.

Trump da gençlere tepki göstermişti

Beyaz Saray da Kamu Hizmetleri Birimi Başkanı Jerome Adams'ın gençlerin virüsün yayılmasındaki rolünü anlattığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, gençlere tepki göstermiş, "Artık kimsenin sakin kalmasını istemiyorum. Gençlerin gidip sahillerde, lokantalarda büyük gruplar halinde toplanmasını istemiyorum. Kendilerini yenilmez sanıyorlar ama evlerine, aile büyüklerine bir sürü kötü şey taşıdıklarının farkında değiller." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre Kovid-19 vakalarının sayısı 9 bin 415'e, ölü sayısı 150'ye ulaştı.

Kaynak: AA

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