ABD, Kovid-19 aşısına teşvik için sosyal medya ünlülerinden destek alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Kovid-19 aşısına teşvik için sosyal medya ünlülerinden destek alıyor

ABD, Kovid-19 aşısına teşvik için sosyal medya ünlülerinden destek alıyor
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

ABD'de yerel yönetimlerin halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya teşvik etmek için sosyal medyada etkili olan ünlü isimlerden destek aldığı bildirildi.

ABD'de yerel yönetimlerin halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya teşvik etmek için sosyal medyada etkili olan ünlü isimlerden destek aldığı bildirildi.

AP haber ajansının derlediği bilgilere göre, ABD'de birçok eyalette yetkililer, halkın Kovid-19 aşısı olmasını teşvik için yeni yöntemler denemeye devam ediyor.

Colorado eyaleti, #PowertheComeBack kampanyası için, aşı olmaya karşı özellikle direnç gösteren Hispanik, siyah, yerli ve Asyalı azınlıkların sosyal medyada sıkça takip ettiği sosyal medya figürlerini aşıya teşvik için kullanıyor.

Eyalette sağlık yetkilileri, moda bloggerları ve çalışan annelerden, dini liderler ve göçmen hakları savunucularına kadar geniş bir yelpazedeki sosyal medya kullanıcılarına, Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat paylaşımları için ayda bin dolara kadar ödeme yapıyor.

Chicago, Oklahoma City, San Jose, California ve New Jersey'de de benzer sosyal medya kampanyaları düzenleniyor.

Yerel sağlık yetkilileri, günlük haberleri daha çok sosyal medyadan izleyen genç neslin takip ettiği sosyal medya yıldızlarını ve verilecek mesajı belirlemek için pazarlama şirketleriyle ortak çalışıyor. Kampanyalarda 10 bin ila 100 bin takipçisi olan "mikro" ya da "nano" sosyal medya figürleri kullanılıyor.

Knight Forundation ve San Jose şehrinin geçen temmuzda yaptığı bir araştırma, sosyal medya kampanyaları ile günlük aşılanma oranlarının artışı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan, Cornell Üniversitesi Sağlık İletişimi Araştırmaları Girişimi Başkanı Jeff Niederdeppe, konuya ilişkin, "Bunca zaman sonra hala aşı olmayı reddeden yüzde 30'un fikrini değiştirmek, sosyal medya figürlerinden çok şey beklemek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Niederdeppe'e göre özel şirket ve kuruluşların müşteri ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesinin sosyal medyadan daha etkili olabileceği görüşünü dile getirdi.

ABD, geçen hafta, nüfusunun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yaparak salgınla mücadelede önemli bir kilometre taşına ulaşmıştı. Ancak bu orana, ABD Başkanı Joe Biden'ın hedeflediğinden bir ay sonra ulaşabilen ülkede, sosyal medya yıldızlarının aşıya karşı güçlü direnç gösteren yüzde 30'un fikrini değiştirip değiştiremeyeceği merak konusu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun 'kara kutusu' Melissa DeRosa görevi bıraktı
Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun "kara kutusu" Melissa DeRosa görevi bıraktı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Müge Anlı Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Muslera Mete Gazoz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Kovid-19 aşısına teşvik için sosyal medya ünlülerinden destek alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:45:23. #1.16#

title