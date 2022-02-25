ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek - Haberler

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ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

AA, Mücahit Oktay - Güncel
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ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

NEW ABD hükümetinin Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğunu önemli ölçüde gevşetecek bir karar almaya hazırlandığı bildirildi.

NEW ABD hükümetinin Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğunu önemli ölçüde gevşetecek bir karar almaya hazırlandığı bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) bir yetkiliye göre, ülkede maske takma kurallarında değişikliğe gidilerek, kapalı kamusal alanlarda bu zorunluk gevşetilecek.

Yetkili yeni ölçümlere göre, vaka sayılarının dikkate alınmaya devam edileceğini ve bunun yanı sıra koronovirüsün omicron varyantına bağlı hastaneye yatış sayıları ve hastane kapasitelerinin göz önünde bulundurulacağını belirtti.

Yetkili ayrıca yeni politikanın, ABD hükümetinin odağını tüm enfeksiyon vakaları yerine Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları ve ölümleri önlemeye yönelmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky geçen hafta Beyaz Saray brifinginde, "Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren kişilerle ilgilenebilmesi gerekiyor. Acil servislerimiz, acil sorunları olan hastaların sırada beklemesini gerektirmeyecek yoğunlukta olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan mevcut yönergelere göre, ABD eyaletlerinin yüzde 95'inde geçerli olan toplu taşımada maske zorunluluğunun yeni CDC kılavuzunda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Hastane, 112, Güncel, Haberler

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