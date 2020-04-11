ABD koronaya bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bıraktı
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ABD koronaya bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bıraktı

ABD, korona virüse bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti, toplam ölü sayısı 19 bin 833'e yükseldi.

11.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:36

ABD, korona virüse bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti, toplam ölü sayısı 19 bin 833'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de korona bilançosu artmaya devam ediyor. ABD'de korona virüse bağlı ölümler İtalya'yı geride bırakarak en fazla ölümün yaşandığı ülke konumuna yerleşirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 19 bin 833'e ulaştı. ABD'de toplam korona virüs vakası 508 bin 575'e ulaştı.

İtalya'da toplam korona virüs vaka sayısı 152 bin 271'e, hayatını kaybedenler ise 19 bin 468'e ulaştı.

Öte yandan korona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise toplam korona virüs vaka sayısı 81 bin 953'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 339'a ulaştı.

(İHA)

ABD koronaya bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bıraktı

Kaynak: İHA

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