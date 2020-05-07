ABD, Koronavirüs Geçirenlerin Askere Alınmasını Yasaklıyor
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ABD, Koronavirüs Geçirenlerin Askere Alınmasını Yasaklıyor

ABD, Koronavirüs Geçirenlerin Askere Alınmasını Yasaklıyor
07.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:44

ABD Askeri Giriş İşleme Komutanlığı (MEPCOM) tarafından gönderilen askeri alım notunda şok eden bir gerçek ortaya çıktı.

ABD Askeri Giriş İşleme Komutanlığı (MEPCOM) tarafından gönderilen askeri alım notunda şok eden bir gerçek ortaya çıktı. COVID-19 sonucu pozitif çıkanların iyileştikten sonra bile orduya katılmasına izin verilmeyeceğini öğrenildi

MEPCOM'un aldığı bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve ilk olarak Çarşamba günü Military Times tarafından bildirildi. Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell de ortaya çıkan bu iddianın gerçek olduğunu doğruladı. ABD ordusu bir süre boyunca Koronavirüs önlemi olarak askere alımlara dikkat edecek.

Ortaya çıkan bu nota göre, ABD genelindeki askeri acemi tıbbi niteliklerini belirlemeye yönelik yeni kurallar uygulanacak. Yeni kurallar içerisinde yeni askerlerin ateşleri ölçülecek ve Koronavirüs geçirenlere semptomlar ve potansiyel temaslar hakkında sorular sorulacak. Ayrıca bu tedbirlerin kalıcı olması ve Koronavirüs geçirmiş askerlerin uzaklaştırılması planlanıyor.

Koronavirüs Testi Pozitif Çıkanlar Asker Olamayacak

Tıbbi geçmiş görüşmesi veya muayene başvurularının bir parçası olarak askeri ön eleme sınavında "Laboratuvar testi veya klinisyen teşhisi tarafından onaylanan bir Koronavirüs hastası kalıcı olarak diskalifiye edildi" ifadeleri yer alacak. Fakat tüm bunlara rağmen COVID-19 teşhisinin yeni alımlar için neden kalıcı olarak diskalifiye sebebi olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

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