ABD kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor

ABD kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirildi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirildi.

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD başkanlığı koltuğunu devreden Trump, 2024 seçimleri için açık kapı bıraktı
ABD başkanlığı koltuğunu devreden Trump, 2024 seçimleri için açık kapı bıraktı
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu
Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Töre Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 07:31:53. #1.14#

title