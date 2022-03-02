ABD KONSOLOSLUĞU UKRAYNA BAYRAĞIYLA AYDINLATILDI

İSTANBUL (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna Bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu binası, dün akşamdan itibaren, Ukrayna Bayrağının sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı. Binanın aydınlatılmış hali Başkonsolosluğun Twitter hesabından #UnitedwithUkraine, #Ukraine, #UkraynanınYanındayız ve #Ukrayna etiketleriyle paylaşıldı.