ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
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ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırı düzenleyen İsrail'i protesto etmek için kanlı oyuncak bebekler bıraktı.

ADANA'da ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırı düzenleyen İsrail'i protesto etmek için kanlı oyuncak bebekler bıraktı.

İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli sivillere yönelik Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. İsrail'in saldırılarını kınamak için Adana ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ellerinde ABD karşıtı dövizlerle Filistin lehinde slogan attı. Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail'in saldırılarını kınadı. Daha sonra grup, ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebekler bıraktı.


ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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