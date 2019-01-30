ABD Konsolosluğu Çalışanına 4,5 Yıl Hapis

MARDİN'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan, ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uluçay'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın evine polis ekipleri 23 Şubat 2017 tarihinde operasyon düzenledi. Evinde bulunamayan Uluçay, Konsolosluk çıkışında gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Hamza Uluçay, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay ile aynı davada tutuksuz yargılanan Hüseyin Cangir'in yargılanmasına Mardin'de devam edildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Avukatların savunmalarının ardından mahkemece heyeti, sanık Hamza Uluçay'ı 'silahlı terör örgütle üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemece heyeti, Uluçay'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Aynı davada tutuksuz sanık Cangir'ın ise beraatine karar verildi.

Duruşmayı ABD Ankara Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier ve Adana Konsolosu Alejandro Baez de takip etti.

İDDİANAME

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir'in, Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonları provoke etmek ve köylerdeki vatandaşları sokağa dökmek için çalıştıkları ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları yönünde ihbar yapıldığı belirtildi. Uluçay'ın PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD/YPG mensuplarının çatışmalarda uzuv kaybı ve kalıcı sakatlığı gibi durumlarda tedavi edilmeleri için Suriye'nin Kamışlı bölgesine protez merkezi kurulması çalışmasında yer aldığı belirtilen iddianamede, avukat Cangir'in ise PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüt mensuplarınca ABD'den gönderilen 1 dolarların ele geçirildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, Uluçay'ın evinde yapılan aramada 21 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi.

Nusaybin ilçesinde 16 Şubat'ta örgüt mensuplarına yönelik operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda örgütsel dökümana ulaşıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların çatışma bölgesinde yer alan delillerin devletin eline geçmesini önlemek için terör örgütü PKK'ya müzahir kesimlerin çatışma bölgesine intikalini sağladıkları, operasyonlara engel olmaya çalıştıkları, güvenlik güçlerinin de bu duruma müsade etmediği kaydedildi. İddianamede, Uluçay ve Cangir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

- Mardin

Kaynak: DHA