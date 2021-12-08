ABD Konsolosluğu, Adana doğumlu astronot adayı Deniz Burnham'ı tebrik etti - Haberler
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ABD Konsolosluğu, Adana doğumlu astronot adayı Deniz Burnham'ı tebrik etti

ABD Konsolosluğu, Adana doğumlu astronot adayı Deniz Burnham'ı tebrik etti
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu, NASA tarafından 2021 astronot aday programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham (36) için tebrik mesajı yayımladı.

ADANA (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu, Nasa tarafından 2021 astronot aday programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham (36) için tebrik mesajı yayımladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burnham'ın, 2021 astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

ADANA KONSOLOSLUĞU TEBRİK ETTİ

ABD Adana Konsolosluğu da Deniz Burnham'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Burnham hakkında bilgilere de yer verilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Burnham, 12.000 aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce iki yıllık eğitim alacak. Burnham ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı'nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır ve Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir."


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