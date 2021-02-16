ABD Kongresine baskının ardından çevrim dışı kalan sosyal medya uygulaması Parler yeniden çevrim içi oldu
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ABD Kongresine baskının ardından çevrim dışı kalan sosyal medya uygulaması Parler yeniden çevrim içi oldu

16.02.2021 01:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:40
ABD Kongresine baskının ardından çevrim dışı kalan sosyal medya uygulaması Parler yeniden çevrim içi oldu

NEW ABD Kongresine baskının ardından çevrim dışı kalan sosyal medya uygulaması Parler, yeniden çevrim içi oldu.

NEW ABD Kongresine baskının ardından çevrim dışı kalan sosyal medya uygulaması Parler, yeniden çevrim içi oldu.

Sosyal medya platformu, yaptığı açıklamada, uygulamanın tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.

Platformun eski CEO'su John Matze'nin şubat ayı başında kovulmasın ardından, yerine geçici olarak muhafazakar Çay Partisi hareketi kurucularından Mark Meckler getirildi.

Meckler, yaptığı açıklamada, "ifade özgürlüğü, gizlilik ve sivil diyaloğu koruyan" bir sosyal medya platformu olacaklarını belirtti.

Çoğunlukla eski ABD başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından tercih edilen Parler, 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından Amazon'un web sunucu hizmetini kesmesi sonucu çevrim dışı kalmıştı.

Apple ve Google da ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'i uygulama mağazasından çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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