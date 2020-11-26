ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar
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ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar

26.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:42
ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar

NEW ABD Kongresinin, haksız yere ithamlara maruz kalarak işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödediği belirtildi.

NEW ABD Kongresinin, haksız yere ithamlara maruz kalarak işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödediği belirtildi.

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi üyelerinin ofisinde teknik uzman olarak hizmet verirken haksız iddialarla sözleşmeleri feshedilen Pakistan kökenli 5 Amerikalıya 850 bin dolar ödeme yapıldı.

Çalışanlara yapılan ödemenin yeni ortaya çıktığına dikkat çekilen haberde Kongrenin ilk defa ayrımcılıkla ilgili bir davada bu kadar büyük bir para ödediğinin altı çizildi.

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Habere göre, 2016'da o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde, yaklaşık 30 kadar Demokrat milletvekiline yarı zamanlı teknik hizmet veren 5 Müslüman çalışan hakkında uygunsuz ekipman alımları yaptıkları iddialarıyla soruşturma açıldı.

İdari soruşturma devam ederken aşırı sağcı medyaya sızdırılan haberlerde, çalışanlara yönelik casusluk ithamları gündeme geldi ve bu kişilerin sözleşmeleri 2017'de Kongre tarafından feshedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Rusya Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'deki görüşmesi sırasında Kongredeki Pakistanlı çalışanların Demokrat yetkililerin e-postalarının çalınmasından sorumlu olabileceğini söylemesi üzerine ise söz konusu çalışanlar açık hedef haline geldi.

Trump'ın açıklamasıyla kendilerine yönelik tehdit ve tacizlerin arttığını söyleyen Müslüman çalışanlar, haklarındaki soruşturmada hiçbir somut delil bulunamamasının ardından siyasi, etnik ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunarak Kongre üyelerini dava etti.

NYT, dava sürerken çalışanların avukatı ile Temsilciler Meclisi İdare Komitesi başkanı Zoe Lofgren arasında ocakta uzlaşmaya varıldığını ve bu yaz 5 Müslüman çalışana sessiz bir şekilde 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödendiğini yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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