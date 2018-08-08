ABD Kongresinde İlk Müslüman Kadın

ABD'nin Michigan eyalet temsilcilerinden Filistin asıllı Rashida Tlalib, Demokrat Parti'den ABD kongresine girerek, kongredeki ilk Müslüman kadın oldu.

Kasım'da düzenlenecek ABD Kongre Seçimleri'nde Michigan eyaletinden aday olan Filistinli Tlaib ön elemelerde oyların yüzde 33,6'sını aldı. Michigan eyaletinde Cumhuriyetçilerin aday olmadığı için Tlalib, 6 Kasım'da ABD Kongresine doğrudan girebilecek. Michigan'daki Müslüman topluluğu seçim sonuçlarıyla birlikte sevinçle Tlaib'in yanına gitti, Tlaib kutlamalarda Filistin bayrağı açtı.

Seçim kampanyası sırasında basın mensuplarına verdiği demeçte Tlaib, "Müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarını sorgulayan oğullarım ve adaletsizlikler sebebiyle adaylığımı koydum" diyerek azınlıkların demokrasiye katılımları ve kendi kültürlerini yaşatmaları için mücadele edeceğini belirtti.

Filistinli bir göçmen ailenin 14 çocuğundan en büyüğü olan 42 yaşındaki Tlaib, 2008 yılında eyalet meclisine seçilen ilk Müslüman kadın olmuştu. Siyasi kariyerinden önce avukatlık yapan Tlaib, Müslüman topluluğunda gönüllü çalışıyordu. - MİCHİGAN