ABD Kongresi, ziyaretçilere kapatılıyor
ABD Kongre Binası, koronavirüse karşı tedbir amaçlı 1 Nisan'a kadar kapatılıyor.
12.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:47
ABD Kongre Binası, koronavirüse karşı tedbir amaçlı 1 Nisan'a kadar kapatılıyor.
Koronavirüsün ABD'de yayılmaya başlamasının ardından alınan tedbirler kapsamında, ABD Kongre Binası, bu akşamdan itibaren 1 Nisan'a kadar ziyaretçilere kapatılıyor. Yerel medya, sadece kongre üyelerinin, çalışanların, akredite olmuş gazetecilerin ve resmi ziyaretçilerin girişine izin verileceğini bildirdi.
Kaynak: DHA