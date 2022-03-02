ABD Kongresi Üyeleri Ukrayna İçin Tek Yürek

ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" konuşmasının ilk 12 dakikasını Ukrayna- Rusya krizine ayırdı. Biden'ı dinleyen Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri de Ukrayna bayrağı renklerine bürünerek desteklerini gösterdi. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova da davetliler arasındaydı

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