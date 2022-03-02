ABD Kongresi Üyeleri Ukrayna İçin Tek Yürek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Kongresi Üyeleri Ukrayna İçin Tek Yürek

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" konuşmasının ilk 12 dakikasını Ukrayna-Rusya krizine ayırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" konuşmasının ilk 12 dakikasını Ukrayna- Rusya krizine ayırdı. Biden'ı dinleyen Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri de Ukrayna bayrağı renklerine bürünerek desteklerini gösterdi. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova da davetliler arasındaydı

DailyMotion.com - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Kongre, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title