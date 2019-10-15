ABD Kongresi Trump'ın yaptırımlarını yetersiz buluyor

15.10.2019 11:42

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşulurken Trump yönetimi tarafından açıklanan ilk yaptırım kararları konuyla yakından ilgilenen Kongre üyelerince yetersiz bulundu.



Temsilciler Meclisi Meclis Başkanı Nancy Pelosi yazılı bir açıklama yayınlayarak yaptırımlara yönelik başkanlık kararnamesinin tatmin edici olmadığını ve bölgedeki insani krizi durdurmaya yeterli olmadığını ifade ederek şunları belirtti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle