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ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek

ABD Kongresinin etrafı, eski Başkan Donald Trump yanlılarının 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yeniden demir çitlerle çevrilecek.

ABD Kongresinin etrafı, eski Başkan Donald Trump yanlılarının 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yeniden demir çitlerle çevrilecek.

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, düzenlediği basın toplantısında Trump yanlısı sağcı grupların 18 Eylül'de 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını anımsattı.

Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek - Haberler
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