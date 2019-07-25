ABD Kongresi: S-400 satın alan Türkiye ile ilgili ne yapacağımızdan emin değiliz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongre üyeleri, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi kınadıklarını ancak bir sonraki adımın ne olacağını öngöremediklerini ifade etti.

ABD Kongre üyeleri, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi almasından memnuniyet duymadıklarını ancak Devlet Başkanı Donald Trump ya da Kongre'nin ne yapması gerektiğinden emin olunamadığını ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik çabaların şimdilik geri planda kaldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle