- ABD Kongresi önünce Azerbaycanlılardan Ermenistan karşıtı protesto - ABD Kongresi önünce Azerbaycanlılardan Ermenistan karşıtı protesto ABD Kongre Binası önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenistanı protesto etti.

- ABD Kongresi önünce Azerbaycanlılardan Ermenistan karşıtı protesto

WASHINGTON - ABD Kongre Binası önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenistanı protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'ın saldırgan tutumunu ve sınır hattında yaşananları bu kez ABD Kongre Binası'nın önünde protesto etti. "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Saldırgan Ermenistan", "Sivilleri öldürmekten vazgeç" yazılı pankartlar taşıyan Azerbaycanlılar, Ermenilerin ABD'den Karabağ için 25 milyon ABD doları talep etmesine karşı çıktı.

Kaynak: İHA