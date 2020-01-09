ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz
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ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz

ABD Kongresi'ne bağlı Çin Kongre-İcra Komisyonu (CECC) 2019 yılına ilişkin yayımladığı Yıllık İnsan Hakları Raporu'nda, "Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz" denildi

09.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21
ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz

'nde Kongre bünyesinde faaliyet gösteren Çin Kongre-İcra Komisyonu (CECC) 2019 yılına ilişkin yayımladığı Yıllık İnsan Hakları Raporu'nda, Çin'e yaptırım uygulanmasını istedi. ABD'li yetkililere ticari müzakereler dahil olmak üzere Pekin'le olan ilişkilerde hak ihlallerini göz önünde bulundurulması çağrısında bulundu.


ABD Kongresi tarafından 20 yıl önce kurulan ve Çin'deki insan hakları ihlalleri ile hukukun üstünlüğüne bağlı olunup olunmadığını izleyen kurum, hazırladığı raporu ABD Başkanı ve Kongre'ye sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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