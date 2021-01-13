ABD Kongresi'ne saldırı: Trump, görevden alınmasını getirebilecek 25. maddenin 'sıfır risk teşkil ettiğini' savundu

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne yönelik saldırının düzenlenmesinin ardından kendisiyle ilgili gündeme gelen "görevden alınma" baskısını risk olarak görmediğini ileri sürdü.

Trump, Texas eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, göç akışını engellemek gerekçesiyle Meksika sınırına örülen duvarı ziyaret etti ve bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada Trump, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının kendisinin hesaplarını askıya alması hakkında, "İfade özgürlüğü hiç olmadığı kadar saldırı altında" yorumunu yaptı.

Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına olanak tanıyan 25. ek madde tartışmalarına da değinerek, "25. ek madde benim için sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden'a ve Biden yönetimine olumsuz olarak geri dönecek. Biden, ne dilediğine dikkat et" ifadelerini kullandı.

Kongre baskınının ardından yaptığı "itidal" çağrısını tekrarlayan Trump, "Şimdi ülkemiz için iyileşme zamanı. Şimdi barış ve sükunet zamanı" dedi.

Trump, Kongre'ye yönelik saldırıya katılanlara tepkisini dile getirerek, "Çarşamba günü milyonlarca vatandaş, ABD Kongre'sinin basılıp, koridorlarında dolaşıldığını gördü. Yönetimim boyunca hep söylediğim gibi, Amerikan tarihi ve geleneklerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni de Amerika'da hukukun üstünlüğünü korumamız ve güvenlik güçlerimizi desteklememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak" dedi.

Teksas eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, üst düzey siyasetçiler de dahil olmak üzere pek çok kişinin, geçtiğimiz yıl George Floyd'un ölümü sonrasında ülkede çıkan olayların, Kongre binasında yaşananlara göre daha endişe verici bulduklarını da sözlerine ekledi.

"Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" yorumunu yapan Trump, baskın olayı öncesinde kentte yaptığı mitingteki konuşmasının "tamamen uygun" olduğunu savundu.

Trump, Kongre binasının basılmasından önce destekçilerine yaptığı konuşmada, "Ölümüne savaşın. ve kıran kırana bir mücadele vermezseniz, artık bir ülkeniz olmayacak" demişti. Demokratlara göre bu sözler bir ayaklanma çağrısıydı.

Kendisine yönelik azil süreci hakkında ise Trump, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor" diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

ABD'de Kongre binasına Trump'ın destekçilerince yapılan eşi görülmemiş saldırı, ABD kamuoyundan ve dünyadan büyük tepki toplamıştı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı neticesinde yüzlerce kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, olayla ilgili soruşturma hakkında bugün basın toplantısı düzenledi.

Yetkililer, 160'tan fazla soruşturma dosyası olduğunu belirterek, "FBI'ya şimdiye kadar 100 bin görüntü ve fotoğraf gönderildi. Daha fazlasını bekliyoruz" dedi ve bunun uzun süreli bir soruşturma olacağını kaydetti.

FBI yetkilileri olay öncesinde olası şiddet olaylarına ilişkin istihbarat bulunduğunu aktardı.