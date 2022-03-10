ABD Kongresi'nden Ukrayna'ya Acil Yardım Paketi

ABD Kongresi, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık acil yardım paketi sağlanması için anlaşmaya vardı. Kongre'den konuyla ilgili geçmesi beklenen yasayla ayrıca COVID-19'la mücadele için 15,6 milyar dolarlık bir bütçe de sağlanacak

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