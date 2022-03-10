ABD Kongresi'nden Ukrayna'ya Acil Yardım Paketi
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ABD Kongresi, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık acil yardım paketi sağlanması için anlaşmaya vardı.
ABD Kongresi, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık acil yardım paketi sağlanması için anlaşmaya vardı. Kongre'den konuyla ilgili geçmesi beklenen yasayla ayrıca COVID-19'la mücadele için 15,6 milyar dolarlık bir bütçe de sağlanacak
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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