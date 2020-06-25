ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tasarılara imza atan vekil eyalet seçimlerinde sandığa...
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ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tasarılara imza atan vekil eyalet seçimlerinde sandığa...

ABD Kongresi'nde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan ve FETÖ destekçisi Eliot Engel kendi bölgesindeki eyalet seçimlerinde kaybetti.

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tasarılara imza atan vekil eyalet seçimlerinde sandığa...
25.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:38

 ABD Kongresi'nde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan ve FETÖ destekçisi Eliot Engel kendi bölgesindeki eyalet seçimlerinde kaybetti.

Türkiye karşıtı her adımda adı geçen ve FETÖ'cü Enes Kanter'in en büyük destekçilerinden olan Engel Eliot eyaley seçimi yarışını Öğretmen Jamal Bowman'a karşı kaybetti.

ABD Kongresinde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan Eliot Engel kendi bölgesindeki seçimi kaybetti. New York Eyaleti'nin 16'ncı seçim bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandığa gömüldü. Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.FETÖ'CÜ KANTER'İN YAKIN DOSTUYDUEngel, NBA'de oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor. Demokrat Engel koltuğunu bir diğer demokrat Bowman'e bırakacak. Eliot Engel, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanıydı.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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