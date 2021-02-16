ABD Kongresi'nde Trump'ın Tarihi Azil Süreci
16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:49
Beş kişinin yaşamını yitirdiği 6 Ocak'taki Kongre baskını öncesi destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada isyana teşvik suçlamasıyla hakkında ikinci azil kararı alınan Eski Başkan Donald Trump'ın Senato'da yargılanması sürüyor.
Beş kişinin yaşamını yitirdiği 6 Ocak'taki Kongre baskını öncesi destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada isyana teşvik suçlamasıyla hakkında ikinci azil kararı alınan Eski Başkan Donald Trump'ın Senato'da yargılanması sürüyor. Kongre'de birçok açıdan tarihi günler yaşanıyor
Kaynak: DailyMotion.com