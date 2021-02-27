ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma
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ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma

27.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:55
ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma

ABD'de koronavirüsüne karşı kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi, Temsilciler Meclisi'nden onay almayı başarırken, yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

ABD'de koronavirüsüne karşı kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi, Temsilciler Meclisi'nden onay almayı başarırken, yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi onaylandı. Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi. Ancak,yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

KRİTİK MADDEYİ YARDIM PAKETİNDEN ÇIKARDISenato Parlamenteri Elizabeth MacDonough, Başkan Joe Biden'ın 'Amerikan Kurtarma Planı' olarak adlandırılan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinden çalışanlara saat başına 15 dolarlık federal asgari ücret artışını çıkarttı. Senato parlamentosunun paketin bir parçası olmaması gerektiğine karar veren MacDonough, eleştirilerin odağı haline geldi."HAYDUTLARI ORTADAN KALDIRIN"ABD'nin ilk kadın Müslüman vekillerinden Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar, MacDonough'a tepki gösterdi. MacDonough'un işten atılmasını talep eden, Omar, "Haydutları ortadan kaldırın. Parlamenteri değiştirin. Öncelikli yasa tasarılarını geçiremezsek Demokratik çoğunluk nedir? Bu kabul edilemez" dedi.SENATO PARLAMENTERİNİN GÖREVİ

Senato Parlamenteri, Senato'nun kurallarının ve yasa tasarılarının emsallerinin yorumlanmasında senato danışmanı olarak görev yapar. Parlamenteri, Senato Çoğunluk Lideri atar. Avukat olan Elizabeth MacDonough, 2012 yılından itibaren Senato Parlamenteri ve göreve gelen ilk kadındır.


ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma
ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma
ABD Kongresi'nde '15 dolarlık' tartışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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