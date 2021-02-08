ABD Kongresi Bütçe Ofisinden "Biden'ın asgari ücreti artırma planı istihdam kaybına yol açabilir" uyarısı
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ABD Kongresi Bütçe Ofisinden "Biden'ın asgari ücreti artırma planı istihdam kaybına yol açabilir" uyarısı

08.02.2021 23:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:30
ABD Kongresi Bütçe Ofisinden

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Joe Biden'ın Haziran 2025'e kadar federal asgari ücreti saat başına 15 dolara çıkarma teklifinin 1,4 milyon kişilik istihdam kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Joe Biden'ın Haziran 2025'e kadar federal asgari ücreti saat başına 15 dolara çıkarma teklifinin 1,4 milyon kişilik istihdam kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

CBO, federal asgari ücret artışının bütçeye etkilerini değerlendiren rapor yayımladı.

Raporda, Biden'ın Haziran 2025'e kadar federal asgari ücreti saat başına 15 dolara çıkarılmasını öngören yasa teklifinin ABD'nin bütçe açığında 10 yılda 54 milyar dolarlık artışa neden olabileceği bildirildi.

Asgari ücret artışının 2025'te 900 bin Amerikalıyı yoksulluktan kurtarabileceğine dikkat çekilen raporda, ancak federal asgari ücret artışının 1,4 milyon kişilik istihdam kaybına yol açabileceği kaydedildi.

Raporda, asgari ücreti artırma teklifinin 2021-2031 döneminde ücretlerde net 333 milyar dolarlık artışa neden olabileceği, bunun işverenler için artan bir iş gücü maliyeti anlamına geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü verdiği bir röportajda, federal asgari ücret artışına ilişkin düzenlemenin Senato kuralları gereği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik kurtarma paketinin bir parçası olamayacağını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise bugün düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın federal asgari ücreti 15 dolara çıkarmakta kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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