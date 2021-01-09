ABD Kongresi basılırken, Donald Trump o anları izleyip parti mi verdi?

ABD Kongresi'nin Donald Trump destekçileri tarafından basılması ülke genelinde kaosa yol açmıştı. Ülkede gerilim tırmanırken, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla Trump'ın baskın anlarını ekibiyle birlikte parti eşliğinde takip ettiği iddia edildi.

ABD'de Trump'ın Washington DC mitingi sonrası Trump destekçileri oylama yapılan Kongre binasını basmış, yaşanan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olayın ardından, tüm gözler baskından sorumlu tutulan Trump'a çevrilmişti. Baskın sırasında nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu olan Trump'ın, o esnada parti verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

MİTİNG GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla Trump'ın baskın anlarını ekibiyle birlikte parti eşliğinde izlediği iddia edildi. Bir çadırda kutlama havasında gerçekleşen partinin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bir süre sonra görüntülerin bir miting anında çekilmiş olduğu anlaşıldı.