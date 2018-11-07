ABD Kongresi Ara Seçimleri: Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar Önde

ABD'de seçmenler, Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar, 8 yıl sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu aldı. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde 178 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 168 sandalye elde etmiş görünüyor. Cumhuriyetçiler, Senato'da 51 sandalye kazanarak çoğunluğu garantiledi.

CUMHURİYETÇİLER SENATOYU VE MECLİSİ KAZANDI

Son duruma göre; Senato'da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 43 sandalyeye sahip.Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 207 Demokratlar 189 sandalyenin sahibi.Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi belli olacak.

İKİ KOLTUK EL DEĞİŞTİRDİ

Kritik Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sandalye değişimi ise Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşandı. Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu. Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.

YAHUDİ LOBİSİNİN GÜÇLÜ İSİM KOLTUĞU KAPTIRDI

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE İLK KEZ MÜSLÜMAN BİR KADIN GİRDİ

Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın oldu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Resmi olmayan sonuçları değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece muazzam bir başarıydı, herkese teşekkürler" diye konuştu.