ABD Kongresi Ara Seçimleri

NEW ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Senato için bağımsız aday Bernie Sanders Vermont eyaletinden, Demokrat Tim Kaine ise Virginia'dan zaferini ilan eden ilk isimler oldu.

ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre, Vermont eyaletinin Bağımsız Senatör adayı Bernie Sanders, seçimleri önde bitirerek yeniden Senatoya girmeye hak kazandı.

Virginia eyaletinde de Cumhuriyetçi aday Corey Stewart'ın önüne geçen Demokrat Senatör Kim Kaine koltuğunu korudu.

Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karşılık Demokratların 49 sandalyesi bulunuyordu.

100 sandalyenin 35'ini yeniden belirleyecek ara seçimlere girerken Cumhuriyetçilerde 9, Demokratlarda ise 26 sandalye yeni sahiplerini sonuçların ilan edilmesiyle bulacak.